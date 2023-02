Il regalo perfetto per San Valentino non esiste ma la presente guida alle migliori cover iPhone 14 a tema romantico per la prossima festività degli innamorati potrebbe tornare molto utile. Che si tratti di un regalo esclusivo o semplicemente di una soluzione aggiuntiva rispetto ad un dono più prezioso, una custodia tematica dedicata alla ricorrenza farà di certo piacere a tantissimi che apprezzano lo spirito della festa. Le soluzioni di seguito riportate sono pensate per determinati esemplari di quest’anno. Per ogni soluzione, il modello di riferimento sarà indicato immediatamente.

Cover Mixroom

La cover Mixroom di questa guida è pensata per l’esemplare iPhone 14 standard. La fantasia ad intreccio di cuori rossi non passerà per nulla inosservata. il materiale con il quale l’accessorio è stato realizzato è il TPU (poliuretano termoplastico morbido), garanzia di sicurezza da urti e cadute moderate. La soluzione riveste al meglio il melafonino senza eccessive bombature, la stampa via plotter digitale e l’inchiostro UV ad alta risoluzione manterrà i colori del disegno, senza che questi ultimi si scambino. L’opzione è ora in vendita a 9,90 euro.

Mixroom - Cover Custodia in Silicone TPU Trasparente per iPhone 14... ❤️Silicone Premium: La custodia di Mixroom è realizzata in TPU...

❤️Stampa ad alta risoluzione: Il disegno è stato stampato con il...

Doppia cover Yoedge

Tra le migliori cover iPhone 14 Plus per San Valentino c’è la soluzione di Yoedge, soprattutto per un motivo: essa si presenta come soluzione doppia per i potenziali clienti. Le custodie a tema cuori sono in effetti due, una con sfondo rosa e l’altro nero. Si potrebbe pensare dunque a questa alternativa nel caso di una coppia in cui entrambi i partner posseggono il modello di melafonino 2023. Una buona protezione del dispositivo è garantita dal materiale TPU, dai bordi intorno al display leggermente rialzati per preservare lo schermo. Il costo del pacchetto attuale è di circa 11 euro.

Doppia cover Nurkorki

Anche il brand Nurkorki propone la soluzione doppia cover a tema amore e dunque San Valentino. La soluzione di seguito riportata ha come protagonisti due innamorati d’eccezione come Paperino e Paperina. La proposta in questione è valida solo per gli iPhone 14 Pro Max ed è dunque pensata per i fan del mondo Disney. Il materiale di realizzazione delle custodie è sempre quello TPU. La verniciatura di alta qualità dovrebbe garantire che i colori non sbiadiscano nel tempo. Il costo attuale della soluzione è di circa 15 euro.

Tris di cover GEJEFA

All’interno dell’attuale guida alle migliori 5 cover iPhone 14 per San Valentino c’è anche la convenientissima proposta a marchio GEJEFA. Con una spesa di circa 9 euro, sarà possibile acquistare 3 custodie con design davvero accattivante, con protagonisti i cuori e tinte pastello. La proposta supporta solo gli iPhone 14 standard. Il materiale utilizzato è sempre TPU. Non siamo di certo al cospetto della soluzione migliore su piazza per la protezione prolungata del proprio melafonino ma, a questo prezzo e per qualche giorno di febbraio, l’opzione potrebbe fare al caso di molti.

GEJEFA Cover per iPhone 14 6.1 Pollici Custodia, 3 Pack Sottile... Compatibilita esatta:adatta al iPhone 14 6.1 Pollici precisamente....

Unique Disegni Cuore ! la Back Cover esterna in silicone è realizzata...

Cover Micoden

La presente guida alle 5 migliori cover iPhone 14 per San Valentino si conclude con la cover di Micoden. La soluzione è sempre in materiale TPU,m semitrasparente con un elegante richiamo ad un cuore stilizzato al centro. La particolarità dell’ultima proposta è la presenza di due gancetti sul lato corto che servono ad agganciare un cordoncino regolabile per il collo. La stessa custodia è disponibile anche nelle colorazioni nera, blu, viola e il prezzo è di circa 11 euro.

