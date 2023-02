Nel corso dell’evento di lancio Cloud 11, oltre al nuovo smartphone top di gamma OnePlus Ace 2, che arriverà in Occidente con il nome di OnePlus 11R, il produttore cinese ha presentato in via ufficiale anche i bellissimi auricolari true wireless OnePlus Buds Ace. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche. Le nuove cuffie sono disponibili nelle due colorazioni Open Black e White e dotate di certificazione di grado IP55 impermeabili contro sudore e acqua. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 480mAh che, insieme alla custodia di ricarica, assicura un’autonomia di 36 ore oltre a una ricarica rapida migliorata, infatti, in soli 5 minuti di carica si sfruttano 10 ore di riproduzione.

Al loro interno le nuove OnePlus Buds Ace possiedono driver dinamici da 12,4mm dotati tecnologia BassWave progettate per supportare le basse frequenza. Gli auricolari sono dotati anche di cancellazione attiva del rumore con doppio microfono in grado di ridurre il rumore circostante grazie all’intelligenza artificiale (IA). Il dispositivo, inoltre, supporta la connettività Bluetooth 5.3 con una latenza piuttosto bassa di circa 47ms, e un supporto a codec AAC e Dolby Atmos (solo se utilizzate con modelli di smartphone OnePlus 7, 7 Pro o successivi).

Per quanto concerne il prezzo e la disponibilità, sempre secondo le ultime informazioni, le cuffie true wireless OnePlus Buds Ace costano in Cina 249 Yuan, che al cambio corrisponde a circa 35 euro. Vi sarà la possibilità di acquistarli insieme al nuovo OnePlus Ace 2 usufruendo di uno sconto. Precisamente, si parla di 2799 Yuan (ovvero circa 340 euro) per l’acquisto della versione base dello smartphone con capacità di memoria 12/256GB, a cui andranno poi aggiunti 199 Yuan (circa 27 euro) per le cuffie vendute ad un prezzo veramente esclusivo.

