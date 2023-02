Polvere di Olly ci mostra la doppia anima del giovane cantautore: quella goliardica e quella intimista. Sempre ispiratissimo, Federico Olivieri – questo il nome dell’artista – ha scelto di usare una metafora per raccontare le difficoltà dell’esistenza. Immaginiamo una casa chiusa da tempo, con tutti ricordi che al suo interno sono custoditi in scatole abbandonate. Sopra quelle scatole c’è della polvere da soffiare via per restituire vita a tutti gli oggetti inanimati, rimasti lì ad attendere di ritrovare la luce.

Immaginiamo, ora, di fare la stessa cosa con noi stessi. Questo è ciò che ci spiega Polvere di Olly su una base che impedisce di stare fermi. Perché sì, al Festival di Sanremo c’è sempre più bisogno di leggerezza. Dopo le passate edizioni dilaniate dalla paura del Covid-19 e la prima, questa, vissuta con la paura della guerra in Ucraina, la kermesse diventa l’occasione per vivere una cinque giorni all’insegna dell’arte, della bellezza, della spensieratezza ma mai nella frivolezza.

Polvere di Olly, infatti, è tutt’altro che un brano frivolo. Dietro l’apparente spirito giocoso dato dall’arrangiamento, la canzone è un viaggio intimista nella testa del cantautore che ha anche partecipato alla scrittura del brano. A proposito dello spirito giocoso, nella serata di Sanremo dedicata ai duetti Olly canterà con Lorella Cuccarini sulle note de La Notte Vola, grande classico della canzone italiana che è sempre perfetto nelle occasioni di festa.

Per due volte, quindi, Olly farà ballare il pubblico. Il 16 dicembre Federico Olivieri ha lanciato il suo nuovo EP Il Mondo Gira, che uscirà anche in versione repack il 10 febbraio con il brano in gara a Sanremo. Grande appassionato di rugby, Olly coniuga perfettamente la passione per lo sport con quella per la musica, proponendo uno stile sempre fresco e originale in cui le parole profonde non mancano mai.