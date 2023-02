Certe volte ci sembra tutto insormontabile, invece abbiamo soltanto un sassolino nella scarpa: questo è il senso del testo di Non Mi Va dei Colla Zio, il brano con il quale la band partecipa al Festival di Sanremo 2023 dopo aver passato le selezioni di Sanremo Giovani.

Non Mi Va dei Colla Zio è un invito a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, ricordandoci che quando si raggiunge il fondo del barile si può soltanto risalire. Così giovani, così saggi e per niente scontati, perché di fronte alle difficoltà dobbiamo sempre ricordare che abbiamo una forza nascosta che dobbiamo soltanto trovare. Con il loro brano, il Festival di Sanremo si conferma un palco dal quale trasmettere positività, elemento di cui abbiamo sofferto a lungo la carenza in un periodo storico che ci trova vincitori contro la pandemia del Covid-19 ma impauriti per la guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione russa annunciata da Vladimir Putin come “operazione militare speciale”.

I Colla Zio si fanno messaggeri di spensieratezza, valore importante che il contesto in cui viviamo ci fa troppo spesso mettere da parte. Il brano anticipa il primo album in studio Rockabilly Carter che uscirà il 17 febbraio. Ancora i Colla Zio partiranno per un tour nei club italiani con una prima data il 22 marzo al Largo Venue di Roma. Ecco le altre date:

22 marzo 2023 – ROMA, Largo Venue

30 marzo 2023 – FIRENZE, Viper Theatre

31 marzo 2023 – BOLOGNA, Locomotiv Club

03 aprile 2023 – TORINO, Hiroshima Mon Amour

04 aprile 2023 – MILANO, Santeria Toscana 31

Di seguito la tracklist del disco in uscita:

01 Billy 4ever

02 Mezzora

03 Non Mi Va

04 La Nostra Seconda Primavera

05 Asfalto

06 Genova

07 Patto Con Il Buio

08 Chiara ft. Selton

09 Tanto Piove

10 Ci Rimango Male Quando Sei Puntuale

11 Billy Carter

Nella serata dei duetti di venerdì 10 febbraio i Colla Zio canteranno con Ditonellapiaga per interpretare Salirò di Daniele Silvestri.