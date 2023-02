Se avete messo un Samsung Galaxy 23 nel mirino, sarà il caso di concentrarsi anche su una questione specifica, fino a questo momento ignorata da tutti. Se da un lato stiamo provando ad analizzare alcuni aspetti specifici di questa serie per individuare punti di forza e debolezza, come abbiamo avuto modo di osservare anche nella giornata di ieri con un altro articolo, è importante concentrarsi sullo spazio di archiviazione. Già, perché la voce relativa alla memoria interna potrebbe rientrare tra i malus di device dal comparto hardware sulla carta imponente. Vediamo più da vicino cosa sia venuto a galla nel corso delle ultime ore.

Cosa sappiamo sui problemi per il Samsung Galaxy S23 con la memoria interna ad oggi

Come riporta SamMobile, c’è la forte sensazione che puntare sul taglio più piccolo di memoria in fase di acquisto di un Samsung Galaxy S23 non sia propriamente il massimo. A quanto pare, Samsung starebbe consumando quasi 60 GB della memoria interna totale per archiviare i file relativi al sistema interno. Quello appena descritto sembra un problema che assume connotazioni diverse Paese per Paese, stando a quanto riportato dalla suddetta fonte, con un focus specifico su determinati mercati.

Nello specifico, qualche difficoltà in più con la memoria interna dei Samsung Galaxy S23 potrebe essere riscontrato principalmente coi mercati occidentali come gli Stati Uniti, ma anche molti paesi in Europa. Un problema che sulla carta poteva essere scoperto prima, visto che Samsung dota i propri device di una serie di app preinstallate praticamente clonate da Google e personalizzate con la firma del produttore coreano. Tuttavia, questa scoperta pare stia creando non pochi malumori tra gli utenti.

In attesa di riscontri ufficiali, consiglio vivamente di puntare sul Samsung Galaxy S23 da 256 GB per ora.

Continua a leggere su optimagazine.com