Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023 presenta la nuova fiction Fiori Sopra L’Inferno, che andrà in onda su Rai1 dal 13 febbraio per tre serate evento. Sul palco dell’Ariston, l’attrice viene accolta da Amadeus e Gianni Morandi, con i quali scherza tracciando un profilo psicologico dei due, come farebbe il suo nuovo personaggio, Teresa Battaglia.

Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023 ha scelto il brano Combattente di Fiorella Mannoia per l’entrata sul palco. “E’ una canzone meravigliosa, lei è una grande interprete. Mi sembrava adatta per il mio personaggio”, spiega al suo ingresso. Tratto dal romanzo di Ilaria Tuti, Fiori Sopra L’inferno è un best seller internazionale.

“E’ una persona chiamata a studiare il profilo psichiatrico dei serial killer”, racconta la Ricci, parlando della sua Teresa Battaglia. E basandosi sul metodo d’indagine della protagonista di Fiori Sopra L’Inferno, l’attrice analizza i due conduttori.

Sulla personalità di Morandi: “Si basa principalmente sull’euforia. Anche nelle scene serie, tu ridi. Hai anche una personalità sfuggente.” “Senza essere profiler, l’ho capito anche io”, scherza Amadeus, dando corda all’attrice. “Di Morandi c’è tanto da dire. Hai una stabilità emotiva caratterizzata dalla ghiandola ludica”, continua la Ricci, incalzata da Amadeus che spiega a Gianni Morandi il significato di ‘ludico’: “Sei come un ragazzino”.

Spazio poi per la battuta sul profilo di Amadeus: “Cosa vogliamo dire? Non la voglio fare sta battuta” esclama l’attrice, scatenando l’ilarità del conduttore e del pubblico.

“Teresa Battaglia si sta occupando anche di me perché ho una personalità multipla al momento di cui inizio a preoccuparmi. Sono un po’ Suor Angela, sono un po’ Teresa Battaglia e attualmente sono anche a teatro con La dolce ala della giovinezza”, scherza Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023, spiegando al pubblico i suoi impegni.

Appuntamento quindi con Fiori Sopra L’Inferno per il 13 febbraio con la prima di tre puntate.

