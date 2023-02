Una domanda rivolta dai giornalisti in sala stampa fa innervosire Chiara Ferragni, che sottolinea di non essere al Festival né per rappresentare suo marito Fedez né per rappresentare la coppia. Saranno altri i momenti in cui si potrà parlare dei Ferragnez o di Fedez. A Sanremo 2023, Chiara Ferragni non ne vuole sapere.

Ma in realtà la domanda era per lei e le si chiedeva semplicemente un parere personale sulla musica del marito. Influencer, imprenditrice digitale di successo ma anche moglie di un noto rapper molto seguito. Al Festival si parla di musica, che male c’è dunque a chiederle un parere sulla musica che prende vita ogni giorno tra le mura domestiche?

“Che dice a suo marito che in passato ha scritto testi sessisti?” , la domanda rivolta a Chiara Ferragni. “Potete chiederlo a lui, è qui”, la replica della Ferragni che invita ad intercettarlo per la città. Fedez si trova all’hotel Globo e inoltre è impegnato tutti i giorni con Muschio Selvaggio, anche lui dunque è a Sanremo per lavoro e non è così difficile incontrarlo.

La Ferragni non si esprime e rimanda ogni spiegazione al diretto interessato. Eventuali spiegazioni sulla musica di Fedez e sui suoi testi le darà personalmente. Chiara non intende assumersi responsabilità sulle barre del marito e aggiunge stizzita: “Non sono qui a rappresentare lui o la coppia”.

Il giornalista, in realtà, le chiedeva solo un parere dopo aver appreso che devolverà il cachet da co-conduttrice a Dire., centro contro la violenza sulle donne. Questa decisione è stata motivata dal fatto che anche la Ferragni è stata vittima di violenza, psicologica, una forma di violenza devastante tanto quanto quella fisica se non di più.