Come vedere la prima serata di Sanremo 2023 oggi 7 febbraio in diretta TV e streaming, compresa la replica visualizzabile in TV o su RaiPlay in un secondo momento? Cominciamo col dire che tutte le cinque serate saranno visibili su Rai 1 dalle 20.40 all’1.30 circa. Potrete seguirle anche in diretta streaming su RaiPlay (non mancherà la versione LIS per i non udenti).

Chi possiede una smart TV di ultima generazione potrà gustarsi il Festival anche alla massima risoluzione 4K. Volete dare un’occhiata al backstage? Potrete sbirciare quel che succede dietro le quinte del palco dell’Ariston tramite Radio2 Visual, con Ema Stokholma, Gino Castaldo e Valerio Lundini. Sanremo 2023, a partire dalla prima serata di oggi 7 febbraio fino a alla finalissima di sabato 11, sarà visibile in tutto il mondo (dalle 20 alle 3 non ci saranno limitazioni geografiche). Se non sarete in casa questa sera, potrete pur sempre vedere la diretta streaming della prima puntata di Sanremo 2023 oggi 7 febbraio tramite il servizio RaiPlay, raggiungibile in versione desktop da questo indirizzo o tramite l’app ufficiale per dispositivi iOS e Android (potete scaricare l’app in forma gratuita per gustarvi le cinque puntate di Sanremo 2023 e tutte le clip del Festival, quasi in tempo reale).

Allo stesso modo, sappiate che sarà possibile rivedere le puntate in replica alle 14 del giorno dopo su Rai Premium, oppure sempre su RaiPlay on demand (con connessione ad Internet) a distanza di qualche ora dal termine delle puntate in questione. L’hashtag ufficiale per interagire sui social è “#Sanremo2023‘, tramite cui potrete commentare tutto quello che succede sul palco dell’Ariston ed interagire con tutti gli altri telespettatori in tutto il mondo. Speriamo di aver risposto alle vostre domande: vi auguriamo buon Festival.

