Purtroppo AnyDesk non funziona correttamente in questo martedì 7 febbraio per diversi clienti. L’applicazione web che consente di lavorare da remoto presenta delle problematiche abbastanza gravi in una specifica area geografica, così come comunicato anche in via ufficiale. Vale la pena dunque soffermarsi sullo stato del servizio, così come su un contatto assistenza utile per ricevere il giusto supporto in questo momento come pure in altri simili.

Attraverso i canali ufficiali AnyDesk, apprendiamo appunto che sono in corso dei reali problemi per il servizio. Il tweet presente a fine articolo è stato pubblicato alle ore 10:30 circa di questa giornata. In sostanza, si confermano dei problemi per il software in tutta Europa, Italia compresa mentre nel resto del mondo non si sono registrate altrettante anomalie (almeno fino a questo momento). Cosa succede a chi prova ad utilizzare la piattaforma per il lavoro da remoto? Semplicemente i tentativi falliscono miseramente o comunque tutte le funzioni stanno subendo un fortissimo rallentamento.

Anche se AnyDesk non funziona in questa giornata, la buona notizia è senz’altro quella che i tecnici sono già al lavoro per il ripristino del servizio. Non sono stati resi noti i tempi nei quali la piattaforma sarà di nuovo accessibile in ogni sua funzione ma c’è la speranza che le anomalie si risolvano in maniera repentina. La pagina relativa allo stato del servizio AnyDesk sarà costantemente aggiornata per fornire tutti i dettagli in merito, non appena disponibili.

Considerando il fatto che AnyDesk non funziona al momento di questa pubblicazione, in molti potrebbero trovare utile contattare l’assistenza per qualche consulenza personalizzata. L’unico strumento di supporto ufficiale passa attraverso la compilazione di un form nel quale indicare esattamente la propria casistica e dunque la richiesta di aiuto attraverso questo collegamento.

