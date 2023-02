Il prossimo 13 febbraio 2023 Xiaomi lancerà due dei suoi nuovi smartphone della serie Xiaomi 13, ma, stando alle ultime indiscrezioni giunte in Rete, il modello Ultra arriverà sul mercato un po’ più tardi. Fino a questo momento, non è stato ancora presentato, né tanto meno sono giunti dettagli ufficiali circa la data di lancio, ma alcuni addetti ai lavori sono a conoscenza di diverse informazioni già vari dettagli.

Le informazioni principali dello Xiaomi 13 Ultra ancora una volta riguardano la fotocamera. Il device tanto atteso dovrebbe adottare uno zoom straordinario. Adesso, il famoso insider “Ice Universe” riporta che il produttore cinese ha deciso di impegnarsi sullo zoom e, anziché offrire obbligatoriamente grandi numeri, ha optato in primis sulla qualità. Ora, Xiaomi ha una mente più fredda per quanto riguarda le decisioni interne.: il principale obiettivo resta quello di offrire la migliore qualità possibile e, quindi, non andare più incontro a numeri più grandi. Dunque, probabilmente, non ci sarà uno zoom di 150 o 120. Ad oggi, il Samsung Galaxy S23 Ultra risulta un vero e proprio punto di riferimento, il primo per il 2023, in termini di fotocamera. La società, quindi, vuole continuare a mantenere questo passo, ma sarà possibile solo se la qualità sarà quella giusta.

Questo significa che Xiaomi, anziché puntare su un sensore fotografico da 150 o 200MP, sul nuovo Xiaomi 13 Ultra dovrebbe includere un sensore dotato di una risoluzione più bassa, in termini numerici, ma che sia capace di regalare risultati eccezionali in termini di qualità. Per adesso, non ci resta che aspettare la prossima settimana, in occasione del lancio globale della serie Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, per capire meglio se il produttore cinese fornirà maggiori dettagli anche per quanto riguarda il lancio del nuovo telefono di punta.

