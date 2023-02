Non se la stanno passando troppo bene i Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 4 dopo l’ultimo aggiornamento ricevuto. Ad infastidire sembra essere la funzione ‘Alza per riattivare’, che non esegue perfettamente i comandi. La feature permette agli utenti di visionare l’ora e le notifiche sollevando il polso tramite l’ausilio di alcuni sensori specifici. Stando alle segnalazioni ricevute, alcuni Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 4 non rispondono ai comandi al cospetto della funzione ‘Alza per riattivare’ in quanto gli indossabili, una volta richiamata la feature, si bloccano subito tornando alla modalità di sospensione.

In pratica, laddove il dispositivo funzionasse correttamente, i Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 4 in questione dovrebbero passare alla modalità di sospensione solo dopo pochi secondi la loro esecuzione di risposta al comando ‘Alza per riattivare’ (a meno che non vengano dati altri input nel frattempo).

Non sappiamo ancora dirvi quanto questo bug sia diffuso a bordo dei Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 4, né tanto meno se il colosso di Seul sia già stato messo al corrente del malfunzionamento (per adesso non pare essere arrivato alcun commento o nota da parte del produttore asiatico) e stia provvedendo a rilasciare una soluzione ufficiale. Il bug, in sé e per sé, non pare essere troppo grave, ma comunque immaginiamo che possa dare parecchio fastidio ai proprietari coinvolti vedere i propri Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 4 non riaccendersi dopo aver sollevato il polso, come in genere succedeva normalmente. Al massimo, potreste decidere di evitare di aggiornare gli indossabili all’ultima versione software rilasciata, in attesa che il colosso di Seul chiarisca le cose. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

