Ci saranno anche Anna e Marco in Don Matteo 14. Il finale della tredicesima stagione, in onda lo scorso anno, aveva regalato il tanto agognato lieto fine per i due personaggi interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Amatissimi dal pubblico, Anna e Marco hanno avuto un tira e molla lungo due stagioni, e infine hanno deciso di riprovarci, lasciando tutto al passato.

Inevitabile quindi una loro uscita di scena, anche per non rovinare il percorso della Capitana e del PM, che però potrebbe non avvenire subito. Alla fine, dopo tanti dubbi, la conferma ufficiale è arrivata da Maurizio Lastrico (di recente su Sky con Call My Agent – Italia) durante il suo spettacolo teatrale in scena ad Assisi, e riportata poi da Spettacolo Italiano:

“Vi informo che saremo in alcune puntate della prossima stagione, è ufficiale”.

Ciò significa che Lastrico e Giannetta potrebbero non apparire in tutte le puntate, lasciando dunque uno spiraglio aperto per l’ingresso di un nuovo Capitano, pronto a sostituire Anna Olivieri. Quel qualcuno, secondo indiscrezioni, potrebbe essere Gianmarco Saurino, ma per ora si tratta solo di voci.

La scorsa estate, la Giannetta (attualmente sul set di Blanca 2) aveva dichiarato a TV Mania: “La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla.” Con queste parole, l’attrice bocciava un altro colpo di scena nella storia tra i due personaggi, che dovrebbe essere ormai conclusa.

Le riprese di Don Matteo 14 dovrebbero iniziare nella primavera del 2023 a Spoleto.

La quattordicesima sarà la prima stagione senza Terence Hill, con Raoul Bova come protagonista assoluto. “Certo, sarà una forte responsabilità, ma non mi pesa”, aveva detto a Vanity Fair.

