Ci siamo quasi: sta per giungere la scadenza stabilita per le iscrizioni FantaSanremo, in una nuova edizione più che mai sentita di questa edizione del 2023 del Festival della canzone italiana. A differenza di quanto in molti pensano, non è possibile aderire all’iniziativa in qualsiasi momento (magari pure durante le serate in diretta dal teatro Ariston) ed è per questo che si dovrà procedere alla creazione della propria squadra in brevissimo tempo oramai.

Perché c’è una scadenza per le iscrizioni

Una scadenza per le iscrizioni al FantaSanremo 2023 è d’obbligo, se si pensa al regolamento del gioco. Per chi fosse ancora a digiuno del game divenuto davvero molto popolare, è giusto ricordare che chi si registra ha diritto ad un credito di 100 baudi per formare la sua squadra di 5 artisti. Lo scopo è quello di individuare i cantanti che ci faranno accumulare più bonus (punti) per le loro posizioni in classifica ma anche per comportamenti irrituali, stravaganze e determinate azioni. Al contrario, gli stessi partecipanti alla gara non dovrebbero accumulare malus e dunque penalità.

Proprio per quanto appena descritto, appare logico che le iscrizioni al FantaSanremo terminino prima dell’inizio della gara, per evitare che gli utenti registrati all’ultimo minuto siano avvantaggiati. L’anticipo dello stop alla creazione di una nuova squadra è poi dettata da esigenze di natura tecnica, anche solo per raccogliere i dati smisurati dei tanti profili creati per l’occasione (per una partecipazione all’iniziativa che quest’anno si preannuncia da record).

Poche ore allo stop

Considerato il via al Festival di Sanremo domani 7 febbraio, è logico che le iscrizioni al FantaSanremo si chiudano oggi 6 febbraio. Per quanto riguarda l’orario esatto dello stop, ci sarà tempo per la procedura entro le 23.59, dunque fino ad un minuto esatto prima della mezzanotte. L’operazione può essere eseguita sia con registrazione dedicata, oppure con login via account Facebook e Google.

