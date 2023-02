Gli aggiornamenti continui di Android consentono ai telefoni di installare gli aggiornamenti in background o in un successivo riavvio. Il vantaggio della funzione è che fornisce un certo livello di sicurezza in quanto è possibile ripristinare facilmente lo stato precedente poiché l’aggiornamento è installato su un disco separato. Inoltre, consente agli utenti di utilizzare i propri telefoni durante l’installazione degli aggiornamenti.

Come riportato da ‘SamMobile‘, quest’anno, ancora una volta, la serie Samsung Galaxy S23 ha saltato il supporto per gli aggiornamenti Android senza interruzioni. Per tornare indietro nel tempo, è stato riferito che Android 13 richiederebbe ai telefoni Samsung di disporre di aggiornamenti continui. In realtà, non sembra essere così. Inoltre, è emerso che il produttore asiatico potrebbe finalmente portare gli aggiornamenti senza soluzione di continuità ai telefoni Galaxy con One UI 6.0, che dovrebbe arrivare quest’anno.

Il colosso di Seul ha abbandonato Android Seamless Updates per anni e anche le sue ammiraglie di generazione precedente, la serie Samsung Galaxy S22, non lo supportavano. L’OEM asiatico salta questa importante funzionalità di Android preoccupato per lo spazio di archiviazione perché la funzione Android Seamless Updates consuma abbastanza spazio. Questo non dovrebbe essere un grosso problema perché il colosso di Seul può facilmente aumentare la linea di base a 256GB sui suoi dispositivi di punta. Inoltre, può anche ridurre le dimensioni delle app Samsung poiché consumano oltre 50GB di spazio sul Samsung Galaxy S23 Ultra, che è significativamente più del Samsung Galaxy S22 Ultra dell’anno scorso, che ha perso oltre 30GB nei file di sistema. Non sembra esserci alcun tipo di pressione da parte di Google su Samsung affinché adotti la funzione Android Seamless Updates, dati i legami amichevoli che unisce le due aziende, che sembrano sempre convergere.

