L’iPhone 15 è già di per se lontano con il suo lancio il prossimo autunno, eppure di iPhone 16 si parla già tra gli esperti e un voce autorevole come quella di Mark Gurman su Bloomberg.com ha appena lanciato una vera e propria bomba per la serie del 2024. Secondo quanto riferito e naturalmente solo in via ufficiosa, si ipotizza che il presunto prossimo iPhone 16 Pro Max non sarà il melafonino di punta assoluto della generazione indicata. Piuttosto, ci sarà un dispositivo ancora aggiuntivo e più che mai superiore agli altri.

Come si chiamerà un iPhone 16 posto ancora su un gradino più altro rispetto all’iPhone 16 Pro Max? Da tempo si vocifera della possibilità che ci sia in sviluppo da parte di Apple un iPhone Ultra e questa potrebbe essere la nomenclatura indicata. A prescindere dalla denominazione, Gurman ritiene che un nuovo esemplare ancora più accessoriato dovrebbe far capolino nel prossimo 2024, magari con implementazioni ancora migliori per quanto riguarda ancora la fotocamera, il display, il processore e la batteria.

ARTICOLI CORRELATI

Ne dovrà passare ancora di acqua sotto i ponti prima di dare per certa l’uscita di un iPhone 16 siffatto ma intanto ci sono delle possibili riflessioni da prendere già in considerazione. Intanto, c’è da chiedersi se, a fronte di un modello così accessoriato, si rinuncerebbe invece ad uno degli esemplari di base come l’iPhone 16 Plus. Questa strategia sarebbe più che plausibile considerando il fatto che la dipartita della variante è stata spesso messa sul piatto, complice lo scarso successo di vendite dello smartphone. Ancora, non meno rilevante potrebbe essere la questione del prezzo per un melafonino Ultra di simile portata. C’è da immaginare che il suo valore commerciale potrebbe ulteriormente salire alle stelle per un prodotto praticamente pensato solo per pochi. Magari lo stesso Gurman ci darà dei dettagli con il tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com