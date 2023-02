Pino Insegno in Rai ma attenzione a dire che il suo ritorno sia legato ad una raccomandazione o al fatto che al Governo ci sia Giorgia Meloni con la quale ha condiviso il palco. Lunedì movimentato per gli addetti ai lavori e per lo stesso attore, doppiatore e conduttore che di certo non ha bisogno di presentazione. Intervistato da Repubblica, Pino Insegno ci ha tenuto a precisare che il suo ritorno non è legato alla politica anche se lo stesso non si può dire della sua ‘scomparsa’.

In tempi non lontani, l’attore è salito sul palco come speaker a Piazza del Popolo nella chiusura di campagna elettorale di Giorgia Meloni e ha sostenuto il candidato di centrodestra alle regionali del Lazio, Francesco Rocca. Insegno spiega che con il Pd al governo è stato penalizzato e nella stessa intervista fa notare:

“Secondo voi perché sono sparito dalla tv, perché non sono bravo? Vai a vedere chi ha preso le mie trasmissioni, non faccio nomi perché non voglio querele, ma queste sono le indagini che un giornalista serio dovrebbe fare. Ho doppiato 400 professionisti, ho fatto 600 puntate in tv. Poi non c’era più posto per me”.

Adesso quel posto però c’è e presto Pino Insegno avrà il suo bel da fare in casa Rai magari prendendo le redini del pomeriggio che continua a fare acqua. Al momento non ci sono dettagli sul progetto che lo aspetta ma poi ribadisce: “Torno in Rai perché sono bravo. Niente raccomandazioni, non sono una velina”.