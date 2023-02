L’Addio dei Coma Cose a Sanremo 2023 propone un argomento già espreso dal duo milanese nell’ultimo album Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi. Quando si parla dei Coma Cose l’amore non è circoscritto nella teorizzazione puramente letteraria del termine: il duo ha un concetto più pulp ed eversivo del sentimento più tormentato dell’uomo, perché viene inteso come una lotta, una resistenza ma anche un’occasione per guardarsi dentro.

Perché sì, l’amore non è necessariamente quello vissuto in una coppia o in una famiglia: è anche il legante che ci mette in comunicazione con noi stessi. Con queste parole i Coma Cose descrivono il loro brano:

“‘L’Addio’ parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia. Canzone introspettiva, quindi, che parla di sentimenti in cui speriamo che anche le altre persone si possano ritrovare e usandoli magari come sprone per superare difficoltà simili a quelle che abbiamo superato noi. Insomma, un invito a credere nell’amore e a lottare per esso”.

Se l’amore è tormento, è anche salvezza. Per i Coma Cose è la seconda volta al teatro dell’Ariston dopo il 2021, quando hanno partecipato come esordienti con il brano Fiamme Negli Occhi, una deliberata dichiarazione d’amore tra Fausto Zanardelli (Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California), uniti nella vita come nella musica.

Dal loro esordio, i Coma Cose hanno restituito alla scena indie contemporanea quelle sfumature anni ’90 che mancavano da tempo nella discografia mainstream degli ultimi anni, a partire da Post Concerto e dall’intero primo album Hype Aura. Dopo la consacrazione al concertone del Primo Maggio e del primo Festival di Sanremo il pubblico ha compreso l’importanza dei Coma Cose in questo presente e nel prossimo futuro.