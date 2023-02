Amadeus su Rosa Chemical risponde all’Onorevole Maddalena Morgante, di Fratelli d’Italia, che ne ha chiesto l’esclusione dal Festival di Sanremo 2023. Un personaggio particolare al Festival, quello di Rosa Chemical, che farà storcere il naso a molti e farà la gioia di altri. Fratelli d’Italia ha chiesto l’esclusione del cantante dalla competizione e adesso Amadeus risponde.

Nel corso della prima conferenza stampa generale di Sanremo 73, Amadeus risponde anche ad una domanda relativa alla presenza di Rosa Chemical tra i cantanti del Festival e alla polemica sollevata dal partito di cui sopra.

“La rivoluzione fluida era già da tempo al Teatro Ariston ma trasformare il Festival di Sanremo nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno”, le parole dell’Onorevole che ha chiesto di espellere il cantante dalla competizione. Accusato di promuovere la fluidità di genere, un concetto che si contrappone alla famiglia tradizionale fortemente sostenuta da Fratelli d’Italia, secondo il partito, Rosa Chemical non dovrebbe apparire in prima serata sulla TV di Stato.

Qual è la posizione del direttore artistico nei confronti della questione? Amadeus ha scelto le canzoni in base a criteri di radiofonicità. Ha ritenuto opportuno inserire Rosa Chemical nel cast dei Campioni del Festival insieme alla sua Made in Italy. Un brano provocante, che scuoterà sicuramente, ma non per questo non meritevole del palco del Teatro Ariston di Sanremo. Parlerà di gender fluid e di porno su Only Fans, temi non propriamente da prima serata Rai. Ma la direzione artistica ha ritenuto valido il brano al punto da accoglierlo nella gara dei Big.

Il punto di vista di Amadeus è piuttosto chiaro e l’esclusione dell’artista dal Festival è un’ipotesi che non ha neanche lontanamente preso in considerazione. “Il pezzo di Rosa Chemical diventerà il pezzo preferito dai suoi figli, lo ballerà anche lei”, la risposta da destinare all’Onorevole Morgante.