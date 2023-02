Federica Pellegrini, pluridecorata campionessa di nuoto, in un suo intervento su Instagram ha annunciato che lei e suo marito Matteo Giunta stanno seguendo un regime alimentare particolare, chiamato “dieta del martedì liquido”. I tanti follower della “Divina” hanno deciso di seguire l’esempio della coppia, confidando sull’indiscutibile competenza di una campionessa mondiale e olimpica in tema di nutrizione.

Ma cosa significa “martedì liquido”?

Come spiegato da Giunta, questa dieta “serve a far riposare un pochino reni e fegato. Un giorno a settimana – ha aggiunto – introduciamo solo liquidi”.

La Pellegrini ha confessato che seguire questo tipo di alimentazione non è proprio semplice. “Dovete sapere che per tenerci il linea ogni martedì facciamo il martedì liquido… Dal martedì a colazione (solo liquida) a mercoledì a colazione (normale) – ha spiegato la campionessa -. Questo è il primo dopo l’estate e stiamo facendo una fatica!”

In cosa consiste il martedì liquido?

Federica, attraverso i suoi canali social, ha chiarito il significato di “liquido”, precisando che il martedì fa colazione solo con un caffellatte, a pranzo e a cena consuma zuppa o passato di verdure e l’unico strappo alla regola, in caso di un improvviso attacco di fame durante la giornata, è uno yogurt.

In realtà la coppia Pellegrini-Giunta segue una dieta ipocalorica un giorno a settimana e invece di assumere i cbi in forma solida li assimilano come liquidi. Questo incentiva a ingerire maggiori quantità di acqua e aiuta l’organismo a digerire meglio.