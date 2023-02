Occorrono alcune importanti precisazioni per quanto riguarda i possibili rimborsi DAZN dopo i problemi che sono stati registrati ieri 5 febbraio. Come tutti sanno, in tarda mattinata sono stati registrati non pochi disagi, soprattutto tra gli utenti che intendevano guardare l’anticipo delle 12.30 tra Spezia e Napoli. A dirla tutta, la situazione pare sia migliorata con il trascorrere delle ore, al punto che durante il derby tra Inter e Milan non sono state segnalate particolari anomalie da parte degli abbonati. A differenza dei recenti disservizi da noi trattati, ci sono elementi extra da valutare per chi intende recuperare qualche euro.

Servono precisazioni sui possibili rimborsi DAZN dopo i problemi riscontrati il 5 febbraio

Allo stato attuale, qual è la situazione relativa ai possibili rimborsi DAZN dopo i problemi del 5 febbraio? Effettivamente, in molti si stanno ponendo il quesito, perdendo però il focus sulla reale origine del disservizio. Già, perché il malfunzionamento di ieri è figlio in buona sostanza di quanto avvenuto con TIM. Un vero e proprio down su larga scala, risolto in modo definitivo solo questa mattina e che, a conti fatti, ha indotto tanti utenti a pensare che potesse trattarsi dell’ennesimo disagio causato dalla piattaforma in questione.

Trattandosi di anomalie TIM e non di problemi DAZN, sento di escludere che questa volta si possa accedere a qualche forma di rimborso, al contrario di quanto avvenuto un mese fa, quando il servizio è stato letteralmente sospeso per 15 minuti circa durante il big match tra Inter e Napoli. Insomma, occorre fare molta attenzione e al massimo rivolgersi alla compagnia telefonica, anche se il proprio contratto difficilmente consentirà di ottenere qualcosa in questo particolare contesto.

A voi come stanno andando le cose? Riscontrate problemi anche oggi? Fateci sapere quali sono state le vostre recenti esperienze coi rimborsi DAZN.

Continua a leggere su optimagazine.com