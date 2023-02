Nonostante la fuga del Napoli appaia sempre più irreversibile in termini di lotta scudetto, ci sono partite delle inseguitrici che attirano ancora l’attenzione di tantissimi tifosi, come sto percependo in questi giorni sul web a proposito dei biglietti di Sampdoria-Inter. La partita è in programma a Marassi tra poco più di una settimana, visto che il calendario di Serie A ha piazzato questa delicata sfida di lunedì sera, ma non mancano le richieste di informazioni sui social.

Occorrono alcune precisazioni aggiuntive per i biglietti di Sampdoria-Inter destinati ai tifosi ospiti a Marassi

Dunque, se da un lato ci sono appuntamenti di campionato che già oggi risultano molto attesi a distanza di settimane dall’evento stesso, come abbiamo avuto modo di riscontrare non molto tempo fa sul nostro magazine a proposito della sfida tra Roma e Juventus, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare appuntamenti più vicini sul calendario. Fatta questa lunga e necessaria premessa, proviamo a capire come stiano le cose a proposito dei biglietti di Sampdoria-Inter.

A dirla tutta, il sito ufficiale della società blucerchiata ha fornito da tempo alcune informazioni dettagliate tramite una pagina dedicata. La vendita dei biglietti di Sampdoria-Inter è scattata già da qualche giorno per i sostenitori blucerchiati, mentre per gli ospiti dobbiamo attendere ancora qualche giorno. A quanto pare, infatti, sarà possibile procedere con l’acquisto online, sul sito di ticketone, solo a partire da oggi lunedì 6 febbraio.

I tifosi ospiti, dunque, dovranno recarsi sul sito dalle 10 per l’acquisto di biglietti di Sampdoria-Inter. Probabile che venga aperto anche l’anello inferiore destinato alla tifoseria ospite e che i ticket disponibili per i nerazzurri siano in totale 3.000 circa. Facile prevedere l’ennesima risposta importante del tifo organizzato, ragion per cui consiglio a tutti gli interessati di farsi trovare pronti al momento giusto. Occhi aperti, dunque, con orario e data precisa.

