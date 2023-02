Michele Zanella è il Boss in Incognito ospite di questo gran finale in onda oggi, 6 febbraio. Il fondatore e Amministratore Delegato di “O bag”, azienda nata da una start up e ora leader nella personalizzazione di borse e accessori, sarà proprio l’ultimo protagonista di “Boss in incognito”, il docu-reality condotto da Max Giusti, in onda tra poco su Rai 2.

Uno dei marchi più noti del momento finirà sotto la lente in quest’ultima puntata del programma mostrandosi in tutte le sue fasi. Il progetto “O bag” di Michele Zannella è divenuto esempio del made in Italy nel mondo, riuscendo ad affermarsi nel mercato internazionale del fashion con le sue iconiche borse realizzate in gomma eva, con circa 600 mila combinazioni per ciascuna collezione.

Come se la caverà il nostro boss con i lavori manuali? C'è solo un modo per scoprilo 👀



Domani sera ti aspetta l'ultimissima puntata di #BossInIncognito, ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 🔍🕵🏻@Max_Giusti pic.twitter.com/aDSf5VcKxm — Boss in incognito (@Bossincognito) February 5, 2023

Con sede centrale in provincia di Padova, “O bag” è presente in più di 50 Paesi, conta più di 500 punti vendita e un fatturato di 30 milioni di euro annui, ma questa sera avrà modo di conoscere alcuni dei suoi dipendenti tra vita personale e lavoro. Con una nuova identità e un nuovo aspetto fisico, Michele Zanella incontrerà alcuni dei suoi dipendenti e, in particolare, avrà modo di incontrare Adì che gli mostrerà come creare varie tipologie di scocche, Svetlana gli insegnerà l’attività di picking degli orologi mentre Antonella gli mostrerà come assemblare e abbinare gli orologi e insieme a Sara vivrà l’esperienza della vendita in un negozio monomarca conoscendo così anche i suoi clienti.

Al suo fianco si schiererà il timoniere di questa edizione, Max Giusti, che si calerà nei panni di Josè per l’ultima volta. Toccherà a quest’ultimo affiancare Arianna e con lei si dovrà cimentare nell’attività di assemblaggio e montaggio borse. Non mancherà però un colpo di scena visto che nel corso della puntata, Zanella, durante il lavoro con uno dei tutor, verrà a sapere di essere stato riconosciuto. Deciderà di svelarsi mentre è ancora in incognito?