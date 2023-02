Google aveva affermato che con l’arrivo del nuovo e importante aggiornamento nel 2023, Android Auto sarebbe stato più bello, esteso e più smart. All’inizio del nuovo anno in corso, il colosso di Mountain View ha rilasciato la nuova interfaccia chiamata Coolwalk, che ha cambiato il suo look rendendo il suo utilizzo maggiormente soddisfacente. Adesso sembrerebbe che anche i suggerimenti intelligenti andranno a svolgere un ruolo ancora più importante. A tal proposito, gli utenti hanno segnalato suggerimenti intelligenti relativi ad azioni differenti quando il menu dell’app risulta aperto. In un piccolo video è possibile notare ben tre suggerimenti: azioni per l’invio di messaggi, l’avvio di una chiamata e la ricerca di contenuti multimediali.

Malgrado ciò, questi nuovi suggerimenti intelligenti non sembrano adatti alla nuova interfaccia grafica: infatti, Google aveva anche annunciato tale tipologia di proposte sotto un altro aspetto, ovvero direttamente in modalità split-screen e quindi non con questi pulsanti. Ora come ora, però, questa novità pare non rientri ancora in una specifica versione di Android Auto e forse questo è dipeso da un update (per quanto riguarda il lato server) che gli sviluppatori della società californiana stanno rilasciando a poco a poco. Per il momento, difatti, verso la fine dello scorso mese di gennaio, è stata rilasciata la versione 8.8 di Android Auto, disponibile solamente per un piccolo numero di utenti.

La nuova versione di Android Auto, dunque, non risulta essere una vera e propria garanzia per quanto concerne le nuove funzionalità sopra menzionate, come i suggerimenti intelligenti, in quanto saranno probabilmente distribuiti agli utenti in maniera abbastanza casuale. Anche con l’ultima versione dell’app, infatti, non è scontato che possiate avere accesso immediato a queste innovazioni. Tuttavia, qualora voleste scaricare la versione più recente e disponibile dell’app, potrete recarvi alla pagina dedicata sul Google Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com