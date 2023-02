Buona offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 5G, modello dello scorso anno che inizia vistosamente a calare di prezzo, vista anche la presentazione di qualche giorno fa della nuova famiglia di Samsung Galaxy S23. Rispetto infatti a qualche giorno fa è stato effettuato un ulteriore sconto del 4% sul prezzo precedente di 616,43 che era già scontato. Ciò significa che attualmente il Samsung Galaxy S22 5G può essere acquistato al costo di 589,10 euro, prezzo decisamente più vantaggioso che potrebbe a questo punto far gola a diversi utenti.

Stiamo assistendo ad un nuovo taglio del prezzo del Samsung Galaxy S22 con l’offerta Amazon

Nuove valutazioni da fare, dunque, dopo quelle dei giorni scorsi. Bisogna precisare come il modello in questione sia nella colorazione Phantom Black e sia dotato di uno storage interno da 128GB. Amazon punta ovviamente sulla consegna gratuita, anche se bisognerà attendere probabilmente qualche giorno in più per avere tale dispositivo tra le mani. La cifra può essere comunque alta per qualche utente che non potrà spendere tale denaro in un’unica volta ed è anche qui che il famoso sito di e-commerce propone un netto vantaggio che è quello del pagamento a rate grazie a Cofidis.

In questo modo la spesa finale sarà dilazionata nel tempo e tutti potranno avere l’opportunità di puntare su questo Samsung Galaxy S22 5G. A questo punto può essere utile rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che riguardano tale top di gamma. Parliamo di un dispositivo avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, ma non si può sottovalutare il comparto fotografico con sensore principale da 50MP e il Super Clear Glass catturano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.

La batteria è da 3700 mAh con ricarica Super-Rapida ed un risparmio energetico importante. Dal punto di vista hardware notiamo la presenza di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Un prodotto affidabile che sicuramente potrà essere considerato molto intrigante per tantissimi utenti che vogliono avere tra le mani un top di gamma, ma ad un prezzo più basso.