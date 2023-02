Non intendo emettere sentenze in merito alle voci su Peter Ace morto in seguito ad un incidente avvenuto a Torino, ma qualche elemento di analisi ci sarebbe in risposta ad alcuni contenuti che stanno girando su TikTok. Fondamentalmente, un po’ come avvenuto alcuni giorni fa con un content creator che abbiamo trattato sul nostro magazine, ritengo che al momento non vi siano riscontri sufficienti per essere certi di una tesi o dell’altra. Vediamo come stanno le cose e come sia nata la voce di corridoio che crea non poca apprensione tra coloro che seguono il giovane.

Analizziamo le indiscrezioni su Peter Ace morto dopo un incidente a Torino: alcuni chiarimenti necessari

Senza girarci troppo intorno, vi dico che siamo al cospetto di una situazione simile a quella di Yasin Cengiz, che abbiamo trattato con altro approfondimento. Su TikTok da alcune ore gira un video che sembra un vero e proprio tributo a Peter Ace. Una sorta di ultimo saluto, con tanto di intro che ci rimanda al TG1 dove il giornalista annuncia un grave fatto di cronaca per un giovane di 19 anni, forse vittima di un incidente a Torino. In realtà, il contributo non ci mostra la parte finale dell’annuncio, ragion per cui non conosciamo le sorti del ragazzo.

In aggiunta, non ci sono prove che dimostrino da quale edizione del TG1 sia stato estratto quel frammento. Insomma, potrebbe essere anche un contributo di anni fa del tutto decontestualizzato. Non a caso, ho effettuato delle ricerche e, negli ultimi giorni non trovo notizie in merito ad incidenti avvenuti a Torino con vittime (o feriti molto gravi) di 19 anni. Insomma, ci sono i presupposti per essere molto scettici, ma è anche vero che Peter Ace non pubblichi contenuti da alcuni giorni.

Insomma, solo il diretto interessato potrà sciogliere tutti i dubbi del caso, ma eviterei sentenze su Peter Ace morto senza prove evidenti.

