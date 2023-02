La scaletta di Sanremo 2023 per la seconda serata dell’8 febbraio prevede le prime esibizioni dei restanti 14 cantanti in gara. Se nella prima serata del Festival abbiamo ascoltato le prime 14 canzoni in gara, adesso sono gli altri 14 artisti ad esibirsi per presentare i rispettivi nuovi singoli, inedito fino alla diretta.

Il Teatro Ariston accoglie i primi ospiti internazionali nella seconda serata: vedremo sul palco i Black Eyed Peas. Non solo: spazio alla musica italiana con un trio d’eccezione composto da Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri.

La co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2023 è Francesca Fagnani. L’ospite comico è Angelo Duro. Nella seconda serata vedremo all’Ariston l’attore Francesco Arca, per presentare la fiction Resta Con Me.

TUTTI GLI OSPITI DI SANREMO 2023 SERATA PER SERATA

Scaletta Sanremo 2023, seconda serata 8 febbraio

Interpretazione-esecuzione delle altre 14 canzoni in gara da parte degli altri rispettivi 14 Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv; (ii) giuria delle radio; (iii) giuria del web. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e un terzo; giuria delle radio un terzo; giuria del web un terzo.

Verrà stilata la prima classifica generale parziale che terrà conto dei voti delle prime due serate per le 28 canzoni in gara.

Ordine di uscita in attesa di conferma