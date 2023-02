Il finale di Lolita Lobosco 2 si avvicina a grandi passi e già domenica prossima i fan dovranno salutare la bella Luisa Ranieri che, però, per l’occasione salirà prima sul palco dell’Ariston per la serata finale. Cosa ne sarà della sua Lolita e come andranno a finire le sue indagini e le sue spinose questioni amorose? Ancora è un po’ complicato capire cosa ne sarà della bella Lolita soprattutto perché molto sarà svelato nella puntata in onda oggi, 5 febbraio, ma quello che sappiamo è che a tenerla impegnata ci sarà un altro caso, un omicidio in un teatro di periferia.

Il finale di Lolita Lobosco 2 prenderà il via proprio da qui con le indagini al fianco dei suoi fidati collaboratori Forte ed Esposito cercando indizi sulla morte di un attore assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Sullo sfondo ci sarà il complicato e invidioso mondo degli attori, produttori e amanti che renderanno ancora più complicato trovare il bandolo della matassa.

L’ultimo episodio della stagione regalerà anche forti emozioni agli altri protagonisti e, in particolare, una notizia inaspettata per Caterina e Lello, che presto potrebbero convolare a nozze, e una promozione per Forte che tornerà così a sorridere anche con Porzia. Cosa ne sarà invece degli affari personali di Lolita? La sua indagine sulla morte del padre sembra ad un punto morto ma proprio nel finale in onda il 12 febbraio potrebbe venire a galla la verità o un altro pezzo del puzzle, cosa riuscirà a scoprire e come si evolveranno le cose con Angelo?

Prima di avere tutte le risposte a queste domande, i fan dovranno ricordare bene che Lolita Lobosco 2 tornerà in onda oggi, 5 febbraio, nel prime time di Rai1 con una nuova puntata, la penultima.