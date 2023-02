Siamo al cospetto di nuovi problemi LIbero Mail oggi 5 febbraio: non funziona ancora il servizio di posta elettronica in questa prima domenica del mese per un certo numero di utenti e le difficoltà sono tanto più difficili da accettare considerando il fatto che, secondo le ultime comunicazioni di ItaliaOnLine, ogni funzione dovrebbe essere stata invece ripristinata a partire dal 2 febbraio.

Il sito Downdetector, per il momento, riporta decine di segnalazioni di utenti che si imbattono in problemi Libero Mail proprio questa mattina, ma c’è da dire pure che la situazione è in continuo divenire. Non mancano dirette testimonianze di malfunzionamenti sulla pagina Facebook di Libero. I più si lamentano di non ricevere posta elettronica da ore, soprattutto nel caso di accesso alla casella via app (quella per Android come quella per iPhone). Allo stesso tempo, un numero inferiore di utenti lamenta l’impossibilità di inviare nuovi messaggi, a causa della visualizzazione di un alert di errore al momento dell’inoltro.

Sui nuovi disservizi odierni, per il momento ancora non molto diffusi, ItaliaOnLine non si è ancora pronunciata attraverso i suoi canali ufficiali. Il ripristino del servizio terminato nei giorni scorsi, forse, non ha risolto problemi minori che ora vengono a galla. In effetti, quello di cui si lamentano ancora tantissimi possessori di una casella mail Libero è di non aver ricevuto più alcun messaggio dei giorni a cavallo tra fine gennaio e l’inizio del corrente mese. Sotto questo aspetto, magari, ci sarà ancora da aver pazienza, con tempi di completo ritorno alla normalità per nulla ben definiti.

I problemi Libero Mail odierni potranno di certo essere affrontati nel seguente modo: in effetti è ancora attivo il numero gratuito per l’assistenza 800 591 828. Gli operatori saranno pronti a fornire adeguato supporto per le singole casistiche degli utenti.

