Dopo il singolo omonimo, ecco il nuovo album di Elodie. La cantante romana ritorna a tre anni di distanza dopo This Is Elodie con 13 tracce, sette delle quali ancora inedite.

Ok Respira, questo il titolo del nuovo album di Elodie, sarà fuori venerdì 10 febbraio. Il disco esce nello stesso giorno in cui si terrà la serata dedicata ai duetti. Il disco, infatti, include il brano Due con il quale la cantante romana partecipa alla kermesse, mentre venerdì 10 febbraio Elodie si esibirà insieme a BigMama con la cover di American Woman dei The Guess Who.

Ok Respira, anticipato dal singolo omonimo, sarà un album che fonde insieme l’intensità della disco music e la leggerezza del pop. Nella tracklist sono presenti i brani precedentemente pubblicati come Proiettili, Bagno A Mezzanotte, Tribale e Vertigine. Di seguito tutte le tracce:

01 Purple In The Sky (Prod. DRD) 02 Danse La Vie (Prod. DRD) 03 Strobo (Prod. DRD) 04 Due (Prod. Katoo, Dardust) 05 Ok. Respira (Prod. ITACA) 06 Mai Più (Prod. DRD) 07 Bagno a mezzanotte (Prod. Marz, Zef) 08 Boy Boy Boy (Prod. Drillionaire) 09 Tribale (Prod. ITACA) 10 Apocalisse (Prod. DRD) 11 Vertigine (Prod. DRD) 12 Una Come Cento (Prod. Katoo, DRD) 13 Proiettili (Ti mangio il cuore) (Prod. Joan Thiele, Emanuele Triglia)

Dardust è presente in quasi tutte le tracce, ma troviamo anche Katoo, Marz, Zef, ITACA. Joan Thiele ed Emanuele Triglia. Il nuovo album di Elodie è stato annunciato venerdì 3 febbraio, in contemporanea con l’uscita del nuovo singolo Purple In The Sky.

Purple In The Sky è stata scritta da Elodie insieme a Mahmood, Davide Petrella e arrangiata da Dardust. In questo brano la cantante racconta la sua voglia di ballare dopo la fine di una relazione: “Oggi voglio danzare nell’aria anche se pensavo a te stasera”.

Scuse, ballo senza voce

Sento la tua voce che trema, si porta vicino a me

Tu mi facevi sentire invisibile

Sola, lontana da Roma

L’illusione di stare bene se dico la verità

Quando allo specchio mi vedo cambiata, ma

Luci verdi, aurora boreale

Mani fredde, non mi allontanare

Se hai paura, non dimenticare

Me l’hai detto tu che tutto torna uguale

Me l’hai detto tu

Cento luci viola nella sera

Purple in the sky

Oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

Anche se pensavo a te stasera

Anche se sparirai

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye, last goodbye)

Prima di Sirio (My last goodbye)

Continua a leggere dopo la pubblicità

Scuse, inchiostro sulle cose

Notti nere in cui ci sei come la cima dell’Everest

Come un pensiero lanciato nell’etere

Grida, mescolo una soda, una stanza vuota

L’ennesimo albergo di una città

Che non sa niente di come mi sento, ma

Luci verdi, aurora boreale

Mani fredde, non mi allontanare

Se hai paura, non dimenticare

Me l’hai detto tu che tutto torna uguale

Me l’hai detto tu

Cento luci viola nella sera

Purple in the sky

Oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

Anche se pensavo a te stasera

Anche se sparirai

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye, last goodbye)

Prima di Sirio (My last goodbye)

Continua a leggere dopo la pubblicità

Luci spente, non guardarmi male

Vieni qui, fammi precipitare

Se hai paura, non dimenticare

Non si vede Sirio, non so dove andare

Non so dove andare

Cento luci viola nella sera

Purple in the sky

Oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

Anche se pensavo a te stasera

Anche se sparirai

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye, last goodbye)

Prima di Sirio (My last goodbye)

Pri-prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Nell’aria, nell’aria, nell’aria

(My last goodbye)