Ci sono conferme in merito alle voci secondo cui non funziona il bancomat oggi 4 febbraio. Vi diciamo subito che i problemi riscontrati in Italia a partire dalle 13 circa di questo sabato non riguardino una banca specifica, ma un down generale per quello che in molti sui social stanno già definendo un vero e proprio “blackout“. Al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono riscontri sufficienti per dirvi quale possa essere la causa e l’origine di questo disservizio, ma di sicuro siamo al cospetto di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame sulle nostre pagine non molto tempo fa.

Confermato che non funziona il bancomat oggi 4 febbraio: focus sui problemi e blackout in Italia

Sostanzialmente, sui social ha preso piede rapidamente la voce secondo cui non funziona il bancomat oggi 4 febbraio. Cosa sappiamo sui problemi in corso e sul potenziale blackout in Italia? Le prime lamentele sono arrivate dai clienti Unicredit ed Intesa Sanpaolo, ma nel giro di pochi istanti su Facebook e Twitter sono arrivate le testimonianze di utenti che sono legati ad altre banche che si ritrovano in una situazione simile. Paradossalmente, però, questa potrebbe essere anche una buona notizia.

Se da un lato non funziona il bancomat oggi 4 febbraio, infatti, allo stesso tempo problemi e blackout in Italia così diffusi dovrebbero richiedere un unico intervento “a monte” per ripristinare la situazione ed il corretto funzionamento delle nostre carte di credito. Sia in fase di prelievo, sia soprattutto in occasione di un pagamento. Staremo a vedere se la situazione rientrerà effettivamente a strettissimo giro, o se in alternativa siamo al cospetto di un down particolarmente grave che richiederà delle ore per essere archiviato.

Anche a voi non funziona il bancomat oggi? Fateci sapere come avete riscontrato i problemi odierni e come si è manifestato il blackout.

