Mister Spalletti continua a predicare la massima concentrazione, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis si è già cucito sulla maglietta il terzo tricolore. La corsa scudetto della truppa di De Laurentiis sarà una lunga marcia trionfale verso la conquista matematica del titolo che avverrà in primavera. La fantasia partenopea si sta scatenando e soltanto un pizzico di scaramanzia impedisce al popolo di De Laurentiis di scatenare la festa.

Il Napoli si è chiaramente dimostrato superiore a tutte le altre squadre italiane ed anche in Europa De Laurentiis confida di dire la sua. Persino la Champions può sognare questo Napoli strepitoso che sta polverizzando ogni tipo di record (leggi di più)

Con il trascorrere delle giornate cresce l’euforia attorno a De Laurentiis ed alla squadra azzurra. I tifosi e gli appassionati fremono in attesa delle partite ed invocano occasioni per abbracciare i loro beniamini facendogli sentire tutta la passione vulcanica capace di sprigionare Napoli. Un’energia bella, entusiasmante, vincente che De Laurentiis potrebbe catalizzare in modo ancora più positivo.

Calendario alla mano, il Napoli di De Laurentiis potrebbe programmare un ciclo di amichevoli infrasettimanali al Diego Armando Maradona aperte al pubblico. Un primo esperimento è allo studio per un test contro la formazione Primavera per dare occasione a coloro che abbiano giocato di meno di sperimentare il ritmo gara. La programmazione potrebbe proseguire con le sfide contro le formazioni calcistiche campane delle serie minori per rafforzare ulteriormente il radicamento territoriale del Napoli.

De Laurentiis potrebbe dunque aprire , durante la settimana, lo stadio Diego Armando Maradona a queste sfide amichevole fissando anche un prezzo popolare a cinque e dieci euro. Il ricavato potrebbe esser devoluto in beneficenza per la costruzione di impianti sportivi nelle zone più povere e disagiate di Napoli e della Campania.

Sarebbe un modo fantastico per il Napoli di De Laurentiis di preparare la festa scudetto, accontentare i tifosi e realizzare qualche importante progetto di solidarietà. Ed anche questo sarebbe un magnifico record, l’ennesimo, di questa stagione d’oro.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Cinema e serie tv, Trend e tecnologie (leggi di più)