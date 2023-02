Le canzoni di Colapesce e Dimartino hanno il potere di restituirci il cantautorato di un tempo, quando alla leggerezza dell’arrangiamento si accompagnava un testo impegnato, con tutte le parole pesate ben accostate tra loro. Non è solo il caso di Musica Leggerissima, la super hit sanremese che ancora oggi è un fenomeno radiofonico: da quando i due cantautori hanno iniziato il loro sodalizio artistico hanno dato una speranza alla scena indie pop italiana.

Luna Araba feat. Carmen Consoli (2020)

Luna Araba fa parte dell’album I Mortali (2020), il primo pubblicato dal duo, e vede la partecipazione della cantantessa per antonomasia Carmen Consoli. I tre artisti raccontano la Sicilia sfruttando le influenze normanne, arabe e le influenze spagnole di Ortigia.

Musica Leggerissima (2021)

Il Festival di Sanremo 2021 è stato quello della rivelazione. In piena pandemia, con il mostro invisibile in agguato sul mondo, Colapesce e Dimartino portano all’Ariston questo brano fortemente influenzato dal pop anni ’90 per stemperare la tensione e offrire una nuova visione del mondo.

Toy Boy (2022)

Che succede quando due validissimi cantautori incontrano Ornella Vanoni? Il risultato è Toy Boy, un brano che riprende le atmosfere dell’album La Voglia, La Pazzia, L’Incoscienza, L’Allegria pubblicato dalla cantante milanese nel 1976 insieme a Vinicius De Moraes e Toquinho, ed è subito tormentone estivo.

Propaganda feat. Fabri Fibra (2022)

Per l’album Caos (2022) Fabri Fibra sceglie Colapesce e Dimartino nella traccia Propaganda, un canzone-manifesto contro il populismo senza tralasciare la sottile ironia amara che è propria del duo e del rapper di Senigallia. Propaganda condanna tutte le illusioni che i politici riversano sugli elettori quando si avvicinano le elezioni.

Cose Da Pazzi (2022)

Tra le più belle canzoni di Colapesce e Dimartino non può mancare Cose Da Pazzi, dalla colonna sonora della fortunata serie The Bad Guy su Amazon Prime Video.

