Per l’aggiornamento iOS 17 c’è ancora da aspettare non poco. La nuova fatica software di Apple non arriverà prima della prossima Worldwide Developer Conference (WWDC) di giugno 2023, nella sua prima beta per gli sviluppatori. Tuttavia, un autorevole sito di settore come MacRumors ha raccolto le novità date per certe per il prossimo major update e queste sono essenzialmente tre.

Cosa ci attende

Sembra data per certa la natura non del tutto rivoluzionaria del prossimo aggiornamento iOS 17. L’attenzione degli esperti Apple si è focalizzata, negli ultimi mesi, sullo sviluppo del sistema operativo xrOS per le cuffie AR/VR ormai vicine al loro lancio e dunque gran parte dell’impegno è stato focalizzato proprio sul nuovo progetto, Proprio il nuovo hardware richiederà un nuovo App Store dedicato e il prossimo update iOS avrà anche specifiche funzioni per integrare l’esperienza tra le cuffie appunto e gli iPhone.

Un altro aspetto dato per scontato del prossimo aggiornamento iOS 17 è quello relativo a CarPlay. Sarebbe in sviluppo una nuova tipologia di esperienza nei veicoli, con la possibilità di controllare le funzioni dell’auto con estrema semplicitò, proprio come si fa con i comandi della radio. Le prime vetture con soluzione CarPlay del tutto rinnovata e anche avveniristica dovrebbero arrivare a fine 2023 ed è per questo che iOS 17 (in uscita definitiva nell’autunno prossimo) dovrebbe integrare i cambiamenti.

Ma la novità più corposa per il prossimo aggiornamento iOS 17 dovrebbe essere quella che consentirà di scaricare app da store diversi da quello Apple. La legislazione europea ha richiesto ad Apple l’osservanza di questa prerogativa entro il 2024 e quindi i tempi sarebbero maturi proprio in questa direzione. Il cambiamento sostanziale potrebbe essere inizialmente solo abbinato ai paesi del vecchio continente ma potrebbe ben presto diffondersi altrove.

Continua a leggere su optimagazine.com