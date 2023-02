Continuano gli sconti Amazon per Xiaomi Mi Band 7 a febbraio. C’è ancora quindi la possibilità di poter sfruttare un’offerta davvero molto interessante che riguarda il noto braccialetto fitness, che si ritrova ad un prezzo scontato mai raggiunto prima d’ora sul famoso sito di e-commerce. Se state pensando di acquistare un dispositivo di questo tipo, oggi è l’ultima occasione per riuscire ad avere lo Xiaomi Mi Band 7 ad un costo decisamente vantaggioso su Amazon.

Cosa dobbiamo sapere a proposito della nuova promozione Amazon per Xiaomi Mi Band 7 lanciata oggi

Promozione che torna online, dopo la parentesi di inizio settimana. Andando più nello specifico di tale offerta, ecco che si può notare come questo braccialetto fitness sia proposto al costo di 45,90 euro. Si tratta del risultato di uno sconto di poco inferiore al 25% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 59,99 euro. Come si può notare il risparmio c’è ed anche se parliamo di cifre basse non può non essere preso in considerazione. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di qualche giorno questo dispositivo arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Parliamo inoltre di una scelta Amazon, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Approfondiamo a questo punto le specifiche tecniche che riguardano questo braccialetto fitness. In primis questo Xiaomi Mi Band 7 si ritrova con un display AMOLED da 1,62 pollici e del 25% più ampio del modello precedente. C’è la possibilità di poter sfruttare nuovi quadranti, ne sono presenti oltre 100 dinamici, ma senza dubbio le qualità più importanti riguardano l’aspetto della salute.

Lo Xiaomi Mi Band 7 è in grado di monitorare continuamente il livello di ossigeno nel sangue oltre che analizzare il massimo consumo di ossigeno. Si tratta di fattori importanti per chi pratica attività fisica. Chiaramente non mancano le funzioni base come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, del livello di stress ed anche del ciclo femminile. Con lo Xiaomi Mi Band 7 si possono avere dettagli specifici su oltre 110 modalità sportive tra cui scegliere. Non vi resta che approfittare di tale offerta.