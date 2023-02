Nella quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti 2, Fosca rischia di perdere il casale per colpa di Lapo? Stasera, 3 febbraio, la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada non dovrà solo occuparsi delle sue questioni amorose ma anche di quelle familiari. Il vicequestore potrebbe perdere il suo amato casale per sempre. Per fortuna avrà Cosimo dalla sua parte. Basterà questo?

Di seguito le anticipazioni sull’ultima puntata di Fosca Innocenti 2.

Fosca e Cosimo, piu’ uniti che mai, affrontano una sfida che ormai sembra persa: Lapo ha infatti trovato un acquirente per il casale. Nel frattempo, Fosca indaga sulla morte di un talentuoso esperto di profumi, ucciso durante un importante concorso. L’autopsia rivela la vera causa del decesso, grazie anche all’infallibile olfatto di Fosca che ha percepito una particolarità sul luogo del delitto. Tra i finalisti del concorso due partecipanti, entrambi molto competitivi e critici nei confronti della vittima, potrebbero essere gli assassini. Il caso è molto intricato e Fosca deve vagliare anche la posizione del padre adottivo del ragazzo: famoso esperto di profumi e creatore di indimenticabili essenze, l’uomo sembra avere un lato torbido da nascondere. Oltre gli impegni professionali, anche i componenti della squadra si trovano alla resa dei conti delle loro scelte sentimentali e personali.

Nel cast di Fosca Innocenti 2: Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti; Francesco Arca è Cosimo; Desirée Noferini è Giulia De Falco; Cecilia Dazzi è Rosa Lulli; Francesco Leone è Pino Ricci; Giorgia Trasselli è Bice; Irene Ferri è il PM Giuliana Perego; Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi; Sergio Múniz è José Rodriguez; Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta; e Caterina Signorini nelle vesti di Rita Fiorucci.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Fosca Innocenti 2 è su Canale5 alle 21:40.

Continua a leggere su optimagazine.com.