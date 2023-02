Non è stato facile cantarlo e all’inizio ha riscontrato numerose difficoltà. Lo confessa Elodie nel parlare di Due, il brano con il quale partecipa al Festival di Sanremo 2023.

Nel testo di Due di Elodie a Sanremo 2023 c’è una storia d’amore finita ed è impossibile non pensare subito a Marracash. La loro storia ha fatto sognare, salvo poi giungere al capolinea. Ma tra i “due” c’è ancora tanto affetto. Per chiudere il cerchio, Elodie potrebbe aver dedicato proprio al suo ex il brano per l’Ariston, anche se – in realtà – la penna è stata quella di Federica Abbate.

Il testo di Due non porta la firma di Elodie, infatti, ma non è da escludere che il significato che la cantante ha attribuito alle parole dell’autrice possano essere ricondotte al suo precedente amore.

“Parla di una relazione che da fuori viene percepita diversamente da quello che è. Spesso ci sono due visioni delle storie d’amore”, le parole di Elodie su Due, brano che ascolteremo al Festival della Canzone Italiana dal 7 all’11 febbraio.