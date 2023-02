Chi ascolta ‘O Mar For di Matteo Paolillo ha a disposizione una fotografia eccellente di ciò che si vive guardando Mare Fuori, la fortunata serie TV Rai 2 disponibile su RaiPlay. Non solo il racconto amaro della vita di un criminale con la vena poetica e la voglia di riscattarsi, ma anche la capacità di un attore di interiorizzare il suo personaggio e tradurlo in musica.

Matteo Paolillo, infatti, è anche il protagonista della serie televisiva firmata da Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini che racconta la vita dei detenuti di un carcere minorile di Napoli. Matteo Paolillo è Edoardo Conte, esponente del clan Ricci arrestato per spaccio. Paolillo, come già detto, ha interiorizzato il suo personaggio e si è lasciato ispirare nella scrittura del testo di ‘O Mar For su una musica di Lorenzo Gennaro.

I due, del resto, condividono il progetto musicale Suba Crew con i nomi d’arte Lolloflow (Gennaro) e Icaro (Paolillo). Il risultato è un brano in cui non mancano certamente le influenze del pop contemporaneo, impreziosito dalla lingua napoletana con la quale Matteo Paolillo racconta quella speranza che nasce quando fuori dalle grate si può vedere il mare.

Ai suoni elettronici distorti si alternano aperture orchestrali, specialmente sul finale quando si moltiplicano i riverberi con un effetto che ricorda proprio l’immensità del mare e la pace delle onde. ‘O Mar For di Matteo Paolillo è quindi un racconto crudo che riporta i pensieri di un detenuto con la passione per la poesia, che guarda fuori e gode di ogni suono, colore e profumo che un giorno potrà rivivere da vicino quando ritroverà la libertà.

“Arret’ ‘e sbarr’ sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’”, canta Matteo Paolillo per fotografare i pensieri del suo personaggio nel ritornello.

Testo

Appicc’ n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà ca chiagne e nun da’ retta!

Cu sta fatica mo’ c’attamm pur’ ‘a reggia ‘e Caserta. So’ crisciut’ mmiez’ ‘a via, ‘o sacc’ chell’ ch’ m’aspetta.

Nu guaglion’ do sistema, mo’ vuo’ sistema’ ‘utt’ cos’

Mmiezz’ ‘a via e’ megl’ ‘a tene’ fierr’ o accattar’ ‘e ros’.

Patm’ sta carcerat’, so ll’omm’ ‘e cas’. Lievice ‘e man’ ‘a cuoll’ ca chill’ m’e’ frat

E me fa mal’ o cor’, o saje pur tu … pur tu

Nun ce vaco a’ scola, no, ma’ nun ce vaco cchiù

M’acchiapp ‘na cariol’ cu’ ‘nu chil’ ‘e fum’

Mar’ mo’ sta for’, nun mo pozz’ vere’ cchiù Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’ sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’ Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta ‘o mar for…

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’ Diceno c’av’ mill’ culure Agg’ vist’ sul’ o’ grigiume …

Int’ o’ cortil’ e’ guaglion’ Se fann’ n’ata strisc’ Tutt’ ‘e juorne egual, vogl’ ascì …vogl’ ascì

O mor’ a cca’ ddint’ o mor’ acciso

‘a capa me fa’ mal’, n’arriv’ a’ capì Si so’ nat’ cca’, qual’è ‘a colpa mia?

Manno miso o’ fierr’ ‘n man’ … E mann’ ditto “spar’!

Napule ‘a cca’ ddint’ par’ assaje luntana

Tutt’ ‘e juorne penso “c’agg’ fatt’ ‘e mal’?

Tutt’ ‘e juorne pens’ ‘o mar’ (pens’o’ mar’) Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’…ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’ Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’…ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’…ce sta o’ mar’ for’ Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’ Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’…

