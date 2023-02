Appena ho visto un vecchio storico pulmino Volkswagen tutto dipinto con colori e disegni psichedelici con dentro un trio che e cantava suonava, anche la batteria, sono rimasto incantato da tanta genialità e bellezza. Il Love Bus Experience di Tao l’ho chiamato in tante mie manifestazioni, dai Miti della Musica al Motorshow a Rock’n’Music Planet in Piazza Duomo a Milano o alla mostra Riccione-Woodstock. L’ultima volta che ho avuto Tao in un mio programma è stato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso dove si è esibito con la moglie Ana e Frida Bollani Magoni, con l’incursione di Petra Magoni.

Tao ha pubblicato un album “FreeHome”, anche in una bella versione vinile, insieme ad Ana, con cui divide vita, amore e adesso anche musica. Si ispirano alla coppia Johnny Cash e June Carter, a cui Tao ha dedicato il brano “June’s smile”. Nel collegamento che ho fatto durante We Have a Dream ho mostrato anche questo video, insieme a “To your defense” e allo spettacolare “The shent of freedom”, girato in campi pieni di papaveri rossi.

Goditi questa intervista intrisa di amore, colori, pace e serenità. Splendido vedere due persone che si amano e condividono la musica tra fiori e fuoco di un camino.

La bio di Tao è lunghissima. Questa la sintesi.Il resto lo leggi sui suoi siti ufficiali:

TAO è un “cantauto-rocker” ed ha all’attivo 8 album – “FORLìVERPOOL (2005), “L’ULTIMO JAMES DEAN” (2007), il doppio “LOVE BUS/LOVE BURNS” (2010), “SPIRIT OF ROCK” (2012), “BETWEEN HOPE AND DESPERATION” (2014), “DEVIL IN EDEN” (2017), “ANGEL IN HELL” (2018), “FREEDHOME” (2022) – ed il Film “TAO–SPIRIT OF ROCK”.

Polistrumentista e produttore, è da 11 anni noto soprattutto per essere l’ideatore del rivoluzionario progetto TAO Love Bus Experience, ovvero il primo rock ‘n’ roll tour in movimento a bordo del TAO Love Bus, un fantastico pulmino Volkswagen del 1974 decorato graficamente “hippie style” che ha permesso a TAO di suonare al suo interno con l’intera band e di diffondere in movimento il suo rock ‘n’ roll lungo le strade d’Italia: 1.100 shows in 11 anni, 800 città toccate, 160.000 km percorsi sono alcuni dei numeri della TAO Love Bus Experience ovvero il “Concerto che va direttamente dalle Persone”. TAO e il suo originale tour hanno avuto una visibilità mediatica notevole, finendo immortalati su tutti i canali nazionali (X-Factor, Tg1, Tg3, Tg LA7, Blob, Easy Driver, Striscia la notizia, La vita in diretta, Italia allo specchio, Talent1) e su tutti i quotidiani nazionali.

