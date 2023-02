Android 14 potrebbe essere un importante aggiornamento del sistema operativo di Google. Ci sono segnalazioni secondo cui il colosso di Mountain View e Health Connect di Samsung potrebbero essere integrati con Android 14. Inoltre, Big G pare stia pianificando di riportare i gesti predittivi con la prossima major-release del suo OS mobile. Google ha persino confermato che consentirà ai telefoni di connettersi direttamente con i satelliti con la prossima versione di Android. Ora, sembra che Big G potrebbe presto permettervi di utilizzare il tuo Samsung Galaxy o un altro telefono Android come webcam.

Come riportato da ‘SamMobile‘, a partire da ora, l’app di terze parti “Camo” vi consente di utilizzare facilmente uno smartphone Android come webcam per un PC. Da quando la pandemia di Covid-19 ha colpito il mondo, la maggior parte della forza lavoro ha provveduto a svolgere la propria attività da casa. Anche gli studenti hanno continuato il loro percorso da casa tramite lezioni online. Ciò ha richiesto loro di utilizzare le webcam e negli ultimi due anni si è verificato un improvviso aumento del loro utilizzo.

Questa potrebbe essere una grande opportunità per Google, ovvero portare il supporto nativo per l’utilizzo dei telefoni Galaxy o telefoni Android 14 come webcam. Fortunatamente, il colosso di Mountain View sta lavorando ad una nuova funzionalità che andrà contro l’app “Camo” e la funzione “Continuity Camera” di Apple. Google ha chiamato questo progetto “DeviceAsWebcam” e fa ciò da cui prende il nome. La funzione vi consentirà di connettere il vostro telefono equipaggiato con Android 14 e di utilizzarlo come webcam. Ancora meglio, non sembra esserci alcuna limitazione su come il dispositivo Android possa essere utilizzato in funzione di webcam, in quanto ci saranno opzioni tra cui scegliere come standard (“USB Video Class” o “UVC”, ad esempio), cosa che consentirà agli utenti di utilizzare la funzione su vari dispositivi (questo potrebbe essere un elemento di differenziazione migliore rispetto alla Continuity Camera di Apple, che funziona solo tra dispositivi iOS e macOS).

