Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito del Samsung Galaxy S23 Ultra e della sua batteria. Già, perché in questi giorni si è parlato tanto di confronti interni al produttore coreano, come abbiamo visto nella giornata di ieri a proposito di un confronto con il Samsung Galaxy S22 Ultra, tralasciando altri discorsi. Vedere per credere quanto è emerso di recente a proposito dell’inevitabile sfida al mondo Apple e al suo più fresco top di gamma, vale a dire il cosiddetto iPhone 14 Pro Max.

Seriamente insidiata Apple con il Samsung Galaxy S23 Ultra: concentriamoci sulla durata batteria

Provando a scendere in dettagli, le considerazioni partono per forza di cose sul sul predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S22 Ultra. Lo smartphone in questione è stato da sempre etichettato come un telefono eccezionale, ma non in grado di reggere il confronto con l’iPhone 14 Pro Max in termini di durata della batteria. Ebbene, il Samsung Galaxy S23 Ultra presentato a Unpacked 2023 sembra aver risolto questo problema, nononostante le previsioni della vigilia della presentazione andassero in altra direzione.

Già, perché a conti fatti Samsung non ha aumentato la capacità della batteria da 5.000 mAh. Secondo @theramalmedia, profilo autorevole che afferma di aver utilizzato lo stesso Samsung Galaxy S23 Ultra per sei giorni, la durata della batteria nell’uso reale corrisponde a quella dell’iPhone 14 Pro Max. Un vero e proprio “pareggio” raggiunto da Samsung, soprattutto per quanto concerne i tempi di visualizzazione dello schermo che a conti fatti risultano simili a quelli del miglior telefono di punta di Apple.

Staremo a vedere come andranno le cose quando il Samsung Galaxy S23 Ultra verrà testato su larga scala, dopo i report di SamMobile che sono venuti a galla in questi minuti.

Continua a leggere su optimagazine.com