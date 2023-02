Alcuni mesi fa Redmi, marchio di proprietà Xiaomi, ha lanciato in Cina lo smartphone Redmi 12C a prezzi accessibili a tutti. Adesso, in Rete circolano voci secondo cui il dispositivo potrebbe essere lanciato presto anche per il mercato globale. Prima di qualsiasi annuncio ufficiale, il nuovo device entry-level è apparso sui siti Web degli enti di certificazione BIS e NBTC. A partire da quest’ultimo elenco, la certificazione mostra il numero di modello del Redmi 12C, ovvero 22120RN86G, senza ulteriori informazioni. Il dispositivo Redmi è stato avvistato anche sul sito Web BIS con lo stesso numero di modello. Tuttavia, l’elenco BIS non fornisce alcuna informazione sulle specifiche o sulle caratteristiche del device. Detto ciò, non ci resta che dare un’occhiata alle specifiche della variante cinese così da avere un’idea più chiara su cosa aspettarci dalla versione Global.

Il Redmi 12C presenta un display LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+ (1650 x 720 pixel), che offre una luminosità di 500nit. Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek Helio G85 affiancato da RAM LPDDR4x e memoria eMMC 5.1. Lo smartphone di fascia base funziona su una versione ottimizzata di MIUI 13, forse basata sul sistema operativo Android 13. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo mostra sul retro una configurazione a doppia fotocamera che include un sensore principale da 50MP ed un sensore di profondità e una fotocamera frontale da 5MP.

Lo smartphone è dotato di supporto Dual SIM e delle connettività Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1 e GNSS. Inoltre, possiede un ingresso jack per cuffie da 3,5mm, uno slot per schede microSD dedicato, un sensore di impronte digitali montato posteriormente e una porta microUSB. Infine, il Redmi 12C è dotato di una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica standard da 10W. Insomma, per la versione Global non vi sono dettagli tecnici ufficiali, ma è molto probabile che le caratteristiche siano le stesse del modello lanciato nel mercato cinese.

Continua a leggere su optimagazine.com