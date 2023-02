Ci sono delle novità interessantissime relative al rimborso Libero e Virgilio Mail successivo ai gravi disservizi per i servizi di posta elettronica della scorsa settimana. Una volta rientrate tutte le difficoltà annesse al mancato accesso alle caselle, la stessa ItaliaOnLine (provider di riferimento per entrambe le soluzioni di comunicazione) ha chiarito la sua intenzione di voler fornire un ristoro ai suoi clienti. Le modalità esatte restano un po’ vaghe ma, almeno, ad oggi 3 febbraio ne sappiamo qualcosina in più dei giorni scorsi.

La prima cosa da dire certamente è che tutti gli utenti impattati dal down a cavallo tra gli ultimi giorni del mese di gennaio e i primi di febbraio riceveranno un indennizzo. Non è chiaro come si paleserà il risarcimento, se sotto forma di una somma corrisposta o magari come qualche servizio gratuito. Quello che ItaliaOnLine ha comunque chiarito è che gli importi saranno variabili, sulla base degli specifici casi dei clienti. Chi avrà sottoscritto determinati servizi al posto di altri potrà ricevere un ristoro più o meno corposo.

Specificata per grosse linee la natura del rimborso Libero e Virgilio Mail, c’è anche da dire che i tempi per l’arrivo del ristoro sono altrettanto poco chiari. ItaliaOnLine, attraverso i suoi canali ufficiali, ha fatto sapere che nei prossimi giorni arriverà sulle caselle di posta degli utenti impattati una comunicazione relativa proprio al ristoro con ulteriori dettagli da prendere in considerazione. Giunti a venerdì 3 febbraio, è plausibile ritenere che qualsiasi annuncio ufficiale non arrivi prima della settimana prossima. Appare pure evidente che ogni dettaglio relativo alle modalità di indennizzo troveranno posto proprio nel messaggio. il consiglio utile per i nostri lettori è dunque quello di tenere sotto osservazione la propria casella: ogni indicazione specifica per il proprio caso sarà comunicata comunque in tempi brevi.

Continua a leggere su optimagazine.com