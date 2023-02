Pierluigi Diaco ci crede ancora e spera che questo piccolo barlume di speranza, dovuto agli ascolti di queste settimane sanremesi, possa aiutarlo a rimanere a galla, ma sarà davvero così? Con un comunicato ufficiale, la Rai ha già fatto sapere come si organizzerà Pierluigi Diaco nella settimana sanremese, da chi sarà affiancato dentro e fuori lo studio 1 della Dear – Fabrizio Frizzi, da lunedì al venerdì alle 15.25.

In particolare, Gianfranco Agus, storico inviato a Sanremo, che non compare in video da 7 anni, sarà uno dei protagonisti di BellaMa’ per il suo ritorno a Sanremo. Il programma seguirà il Festival anche grazie ai collegamenti con Gianmaurizio Foderaro, storica voce di RadioRai e uno dei massimi esperti di musica, che intervisterà i cantanti in gara e gli ospiti del Festival.

Per l’occasione il programma andrà in onda con una puntata speciale anche sabato 11 febbraio. Nel viaggio della settimana sanremese, a partire dal 6 febbraio, Pierluigi Diaco sarà affiancato da Adriana Volpe e dai cantanti Marco Carta (vincitore a Sanremo nel 2009) e Manuela Villa, che ogni giorno si esibiranno dal vivo con le canzoni più amate del Festival. A loro si aggiungeranno due grandi nomi: mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 Nicola Di Bari, e venerdì 10 Al Bano.

Durante la settimana altri super ospiti commenteranno il Festival con la generazione Z e i boomer di BellaMa’: lunedì 6 Mal, martedì 7 Bobby Solo e per venerdì 10 è atteso un altro grande nome in arrivo dal palco dell’Ariston. Lunedì 13 febbraio, quando le luci del Festival saranno spente, BellaMa’ chiuderà il ciclo “Tutti cantano Sanremo” con ospiti in studio Adriana Volpe, Antonella Elia, Manuela Villa, Marco Carta, Gianfranco Agus e Gianmaurizio Foderaro. Cosa succederà a quel punto al programma che aveva racimolato un po’ di consensi in queste settimane? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.