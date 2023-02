Qualche giorno fa, OPPO ha annunciato che nella giornata odierna, venerdì 3 febbraio, avrebbe lanciato in India lo smartphone OPPO Reno 8T 5G. Parallelamente, il produttore cinese ha anche confermato il lancio nel Paese degli auricolari OPPO Enco Air 3 TWS. Le prossime stupende cuffiette arriveranno come successore delle OPPO Enco Air 2 dello scorso anno (presenteranno aggiornamenti significativi rispetto al loro predecessore). Andiamo a vedere insieme quali saranno le principali caratteristiche delle nuove cuffie true-wireless-stereo trapelate in Rete prima del lancio.

Le bellissime OPPO Enco Air 3 mostreranno un design simile alle Apple AirPods e verranno fornite in una custodia di ricarica a forma di ciottolo con un coperchio trasparente, dove sarà possibile vedere gli auricolari al suo interno. Le cuffie TWS semi in-ear saranno resistenti alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP54 e potrebbero essere disponibili in due colorazioni: bianco e azzurro. OPPO ha anche confermato che gli auricolari saranno dotati del nuovo processore DSP HiFi 5 per garantire una maggiore durata della batteria rispetto al modello precedente e che saranno caratterizzate da una latenza ultra-bassa di 47 ms per scopi di gioco. Le cuffie TWS saranno dotate di cancellazione attiva del rumore ANC per le chiamate, andando ad eliminare il rumore circostante.

ARTICOLI CORRELATI

Il dispositivo audio è confermato per essere alimentato da un massimo di 31 ore di durata della batteria per cui ogni auricolare potrà offrire 6 ore di utilizzo. Inoltre, saranno anche caratterizzate dal supporto per la connettività Bluetooth 5.3 e potranno connettersi a due dispositivi contemporaneamente. Oltre alle informazioni appena citate, non ci sono ulteriori dettagli sulle nuove OPPO Enco Air 3, quindi non ci resta che aspettare l’evento di lancio in programma alla fine di questa settimana. Ricordiamo che quest’oggi gli auricolari hanno debuttato in India, insieme ad OPPO Reno 8T 5G, al prezzo di 2999 rupie, ossia circa 33 euro al cambio attuale.

Continua a leggere su optimagazine.com