Il colosso OnePlus è ormai pronto a lanciare in India il nuovo OnePlus Pad, il suo primo tablet Android. Il dispositivo farà il suo debutto sul mercato indiano il prossimo 7 febbraio insieme agli smartphone OnePlus 11 e OnePlus 11R 5G. Prima del lancio, però, la società ha mostrato il design del prodotto; inoltre, si vocifera anche che il dispositivo venga lanciato in Cina con il nome di OPPO Pad 2. In vista del lancio ufficiale, sono trapelate in Rete le specifiche tecniche, le caratteristiche principali ed altri dettagli del nuovo tablet premium di OnePlus: andiamole a scoprire insieme.

Prima del lancio, una nuova indiscrezione giunta da parte del noto insider Digital Chat Station ha rivelato le specifiche del tablet. Il prossimo OnePlus Pad sarà caratterizzato da un SoC MediaTek Dimensity 9000 ìe si dice che il processore sia abbinato a più opzioni di memoria RAM e di spazio di archiviazione. OnePlus annuncerà i dettagli ufficiali dei prezzi del tablet il prossimo 7 febbraio. Il tablet sarà inoltre dotato di un display LCD da 11,6 pollici con una risoluzione 2K, capace di offrire un’esperienza di visualizzazione fluida, e supporterà una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il tablet Android verrà lanciato con opzioni di memoria da 8 e 12GB di RAM e da 128, 256 GB o 512GB per le opzioni di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico, il prossimo OnePlus Pad mostrerà sul retro un modulo fotocamera di forma circolare dotato di un sensore da 13MP insieme a un modulo flash LED. Mentre la fotocamera frontale sarà di 8MP. Lato software, il tablet OnePlus sfrutterà l’ultimo aggiornamento di Android 13 pronto all’uso. La variante globale lavorerà sulla skin OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 9500mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 67W. Infine, il device verrà fornito con un’opzione di connettività solo Wi-Fi. Resteremo aggiornati per ulteriori dettagli in merito.

