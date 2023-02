Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 3 febbraio. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×04 di NCIS dal titolo Senza lasciare traccia, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dal passato di Knight torna l’ex fidanzato Gage Winchester, agente del servizio investigativo dei parchi nazionali, che collabora alle indagini sull’omicidio di un sottufficiale pugnalato a morte in un parco nella valle dello Shenandoah. La squadra collega questo omicidio ad altri due avvenuti in precedenza mentre Jimmy sembra vivere apparentemente senza pensieri questa strana “intrusione” dal passato.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×04 di NCIS Hawaii intitolato Paura primordiale:

Dopo un uragano, la squadra ritrova dei cadaveri sepolti nella foresta, in un sito sacro ai nativi. Nessuno dei corpi presenta ferite e, dopo l’esame autoptico, il capitano Chase scopre che sono morti di un attacco cardiaco nonostante fossero tutti giovani e in salute. I sospetti si concentrano su Joe, un vagabondo che si aggira per la foresta spaventando i turisti. Nel frattempo Tennant conosce Cassandra, la nuova fidanzata di Alex, una ventunenne molto particolare…