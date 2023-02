La serie tv 1923 avrà una seconda stagione: Paramount+ ha ufficialmente rinnovato lo spin-off di Yellowstone, che arriverà sulla stessa piattaforma italiana il 12 febbraio. Negli Stati Uniti, lo show western aveva debuttato il 13 novembre 2022.

In 1923, dopo essere sfuggita alla carestia delle patate in Irlanda e essersi guadagnata una vita con Jacob (interpretato da Harrison Ford), Cara (Helen Mirren) e suo marito devono superare molti nuovi problemi. Tra questi, la coppia deve affrontare una pandemia, siccità, proibizionismo e la Grande Depressione. A questo si aggiungono problemi all’interno del nucleo familiare per questioni di eredità di famiglia.

1923 è il secondo spinoff del franchise di Yellowstone, dopo 1883, con Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill. Un sequel, intitolato 1883: The Bass Reeves Story, è stato annunciato a maggio. Un ulteriore spin-off, intitolato 6666, è previsto per il prossimo anno, con la storia ambientata nel Texas dei giorni nostri.

Il rinnovo della serie tv 1923 era già nell’aria, ma i produttori cercavano solo di capire come riuscire a riportare tutto il cast per una seconda stagione. Oltre a Ford e la Mirren, ci sono anche: Timothy Dalton , Robert Patrick, Marley Shelton, Sebastian Roché e James Badge Dale.

Harrison Ford è il protagonista anche di un’altra serie tv, la dramedy Shrinking (dai creatori di Ted Lasso), uscita di recente su Apple TV+. Resta inoltre da capire se l’attore tornerà a vestire i panni di Indiana Jones in una serie tv di Disney+, basata sul suo iconico personaggio che ha interpretato nei film diretti da Steven Spielberg.

