Giornata fortunata per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 13, infatti possiamo notare uno sconto di rilievo su Amazon per quanto riguarda il modello azzurro da 128GB di memoria interna. Stiamo parlando di un top di gamma di grande rilievo che può dire ancora la sua sul mercato ed ora è diventato alquanto appetibile proprio per questo prezzo vantaggioso presentato dal famoso sito di e-commerce. Approfondendo l’offerta di Amazon si può notare come ci sia uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza, di 939 euro, ciò significa che il costo finale sarà di 777 euro.

Dettagli aggiuntivi sul nuovo calo del prezzo per iPhone 13 ad inizio febbraio: l’offerta su Amazon da valutare

Altra interessante promozione, dopo quella di pochi giorni fa. Un buon risparmio per un top di gamma che ancora oggi non ha assolutamente nulla da invidiare alla concorrenza e potrebbe essere un bel regalo da farsi o da fare ad una persona amata. La disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 azzurro da 128GB potrà arrivare a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. C’è poi un altro vantaggio da tenere in considerazione, infatti Amazon permette di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa nel tempo.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Chi non ha le possibilità di sborsare in un’unica volta la cifra totale, potrà effettivamente essere agevolato da quest’alternativa fornita dal famoso sito di e-commerce. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e che può contare su un comparto fotografico di ultima generazione.

Spazio infatti ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Questo iPhone 13 può poi contare anche sulla modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio all’ottimo processore A15 Bionic per prestazioni fulminee.

