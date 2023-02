Giorgia Soleri lascia i social, almeno per ora. Questo è quanto dichiarato dalla diretta interessata poco prima di chiudere i suoi account Instagram e Twitter. Sui social la fidanzata di Damiano David dei Maneskin aveva trovato una valvola di sfogo ma anche un’occasione per divulgare la sua esperienza con la fibromialgia e soprattutto per denunciare la superficialità con la quale alcuni professionisti considerano le pazienti.

Tuttavia, per la sua continua esposizione social – ricordiamo che la Soleri è influencer, modella e scrittrice – si è scoperta inevitabilmente bersaglio degli hater, che sono arrivati ad accusarla di “grassofobia” una volta che ha esposto il ventre gonfio dovuto all’endometriosi. Per questo motivo Giorgia Soleri ha scelto di abbandonare i social, ma lo ha fatto non prima di lanciare un ultimo messaggio.

“Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare, e ora devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore. Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore“.

Quindi:

“Sì, c’è chi sta peggio, chi oltre alla malattia ha un lavoro full time e una famiglia, chi non può curarsi, io sto provando a fare la mia parte per cambiare questa situazione e ottenere tutele ma questo purtroppo non cancella il mio dolore e non lo silenzia. Brave le persone che riescono a fare di più di me con più dolore e più impegni. Io non riesco e a volte avrei solo bisogno di urlare basta”.

Mentre scriviamo, Giorgia Soleri ha già lasciato i social. I suoi profili non esistono più e non è dato sapere quando riattiverà gli account, che certamente sono stati la sua vetrina per parlare della malattia e sensibilizzare chiunque non ne avesse mai sentito parlare.

Continua a leggere su optimagazine.com