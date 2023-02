Per potenziali chef e anche per veri negati della pratica del cucinare, c’è ora a disposizione l’app Fatto in Casa da Benedetta, lanciata in questi primi giorni del mese di febbraio. Il brand Fatto in Caso da Benedetta è noto praticamente a tutti gli italiani. L’abruzzese Benedetta Rossi da anni dispensa video tutorial di cucina e utili consigli attraverso i suoi canali YouTube, Facebook, Instagram, per milioni di utenti raggiunti. Il nuovo approdo della gran mole di contenuti culinari poteva essere solo un’applicazione mobile e quest’ultima ha giù riscontrato un discreto successo in questi giorni per numero di download.

Download e funzionamento

L’app Fatto in Casa da Benedetta è scaricabile sia sul Play Store per utenti Android, sia su App Store per possessori di iPhone e iPad. Lo strumento contiene in pratica tutte le ricette di Benedetta Rossi vecchie e nuove, organizzate per tipologia. Al primo accesso, dopo l’autenticazione, verrà proposta una Home con alcuni soluzioni per la colazione, il pranzo e la cena in evidenza. Questi potrebbero tornare immediatamente utili ma la categorizzazione di ogni piatto è disponibile nella seconda voce del menù posto in basso. La scelta è tra antipasti, primi piatti, secondi, contorni, piatti unici, lievitati e dolci.

La scheda di ogni ricetta presenta tutte le informazioni e i dettagli utili per mettersi all’opera. Prima di tutto, è indicato il numero di ingredienti necessari, la difficoltà della preparazione e il tempo necessario per arrivare al risultato finale. Proprio gli ingredienti potranno essere aggiunti ad una lista della spesa (a cui è dedicata un’apposita sezione sempre in Home). La procedura viene riportata in step con foto e didascalia testuale. Se particolarmente apprezzato, il piatto in questione potrà essere inserito nei preferiti e dunque essere ripreso in qualsiasi momento dalla Home, attraverso la voce del menù rappresentata da un cuore. Sempre in ogni scheda delle singole ricette, sono riportati i commenti degli utenti e pure le foto di chi si è cimentato proprio in quella esecuzione nella sua cucina.

Nella struttura estremamente semplice dell’app Fatto in Caso da Benedetta trovano posto anche ulteriori due funzioni utili. La prima è quella di ricerca di una ricetta raggiungibile attraverso l’icona della lente di ingrandimento posta in alto a destra della schermata Home. Oltre ad eseguire una ricerca appunto per parola chiave, sarà possibile filtrare i risultati sulla base della difficoltà di preparazione, il tempo necessario e infine anche preferenze alimentari o assenza di determinati ingredienti. La seconda feature, non meno importante, è l’ultima voce presente nel menù in basso dell’app. Questa si riferisce alla possibilità di raccogliere le versioni digitali delle carte fedeltà dei negozi e catene dove si va spesso a fare la spesa. Quest’ultimo plus è di certo utile per chiunque ricorre spesso alle card e vuole averle sempre tutte a portata di mano

Usabilità

L’app Fatto in Casa da Benedetta porta agli estremi il concetto di semplicità di utilizzo. Il primo accesso allo strumento può avvenire con nuova registrazione oppure utilizzando l’account Facebook come quello Google. Dopo il login, verranno immediatamente chieste delle informazioni relative alle proprie preferenze culinarie: varrà la pena fornire informazioni su gusti onnivori o solo vegetariani, su eventuali allergie e intolleranze per vedere restituita un’esperienza in app che sia completamente in linea con la propria persona. Vale la pena pure sottolineare che, al primo accesso, al momento di una nuova apertura di una delle schede su menzionate, una breve clip video di Benedetta spiegherà in poche parole il senso di quella sezione.

Il design dell’applicazione di Benedetta Rossi è molto pulito ed essenziale. In perfetta sintonia con il sito di riferimento, predominano tinte e colori pastello e sono riportate le informazioni essenziali e mai superflue. In quest’ottica appare coerente la scelta di aver utilizzato solo foto e testo per la descrizione delle ricette e non i video che saranno invece disponibili sui consueti canali web, YouTube e social già online da anni.

Continua a leggere su optimagazine.com